Здоровье 04 декабря 2023, 15:09 Врач Савельева: при избытке витамина D в организме повышается давление

Читать 360tv в

Бесконтрольный прием биологически активных добавок и витаминов может навредить здоровью. Так, при избытке витамина D появляется тревожность и повышается давление, сообщила врач-терапевт Олеся Савельева в беседе с Life.

По словам специалиста, в норме витамин D вырабатывается при воздействии солнечных лучей. Чтобы обеспечить его необходимое количество в организме, в большинстве случаев достаточно будет сбалансированной диеты.

Реклама

Самостоятельно назначать себе витаминные комплексы нельзя. Все нюансы употребления активных добавок знает только врач, отметила Савельева.