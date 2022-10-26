Врач Саванович рассказал, какие признаки указывают на наличие затяжного стресса | 360°

26 октября 2022, 15:41
Врач Саванович рассказал, какие признаки указывают на наличие затяжного стресса
Врач Саванович: анализы на гормоны показывают признаки затяжного стресса
Наличие затяжного стресса можно определить по специальным анализам крови. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал руководитель медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.
Например, концентрация гормонов надпочечников сообщает о признаках стресса. Также о нем говорят и гормоны щитовидной железы.
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«Помимо гормонов надпочечников можно провести анализы ТТГ и гормонов щитовидной железы, комплекс исследований половых гормонов у женщин. Они выявляют гормональные нарушения (например, недостаток или избыток гормонов щитовидной железы)», — сообщил медик.
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В случае подозрений на хронический стресс врач посоветовал сдать общий анализ крови, проверить уровень глюкозы и магния в сыворотке крови, а также сделать анализ на гликированный гемоглобин.
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