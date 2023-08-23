Здоровье 23 августа 2023, 16:28 Врач Сашнина посоветовала купить для ребенка-школьника светильник на подвижном штативе

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Врач-офтальмолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Анжелика Сашнина в беседе с Life рассказала, что с целью заботы о глазах ребенка необходимо купить ему светильник на подвижном штативе.

По словам медика, освещение в комнате во время уроков должно быть как локальным, так и общим. Что касается маленьких светильников, то лучше выбирать на подвижном, гибком, штативе длиной от 40 до 50 сантиметров. При этом материал абажура не должен нагреваться.

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Чтобы зрение не напрягалось, лампа не должна мерцать. Лучше всего приобрести светодиодную со световым потоком 400–700 люменов, добавила офтальмолог.