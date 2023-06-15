Здоровье 15 июня 2023, 22:03 Врач Сапрынская рассказала, какие лекарства стоит взять с собой в отпуск Врач Сапрынская посоветовала брать с собой в отпуск противовоспалительные препараты

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Отправляясь в отпуск, не стоит забывать про аптечку. Врач-терапевт Валерия Сапрынская рассказала, какие лекарства стоит взять с собой. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на «Ямал 1».

По словам специалиста, перед тем, как отправиться в отпуск, стоит взять с собой анальгетики и противовоспалительные препараты. Среди них — ибупрофен, ацетилсалициловая кислота или анальгин. Также стоит взять лекарства, которые помогут в случае ОРВИ и ОРЗ.

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Не забывайте про антигистаминные лекарства, чтобы защитить себя в случае обострившейся аллергии.