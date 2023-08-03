Здоровье 03 августа 2023, 17:20 Врач Саперова заявила, что чесоткой можно заразиться через полотенце

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Чесотка проявляется в виде красных пятен на запястьях, локтях, животе и между пальцами. Врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова рассказала, в каких случаях можно ею заразиться. Об этом сообщило РИАМО.

Неприятные высыпания на теле могут сильно чесаться и сопровождаться появлением трещин и корочки. Заразиться можно через полотенце, постельное белье и одежду больного, написал «Петербургский дневник».

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По словам специалиста, вещи человека, больного чесоткой, стоит стирать при температуре не менее 60 градусов с использованием химических средств.

«Чтобы избежать заражения чесоткой, необходимо соблюдать гигиенические правила, не использовать чужую одежду, постельное белье и полотенца, избегать тесного контакта с больными людьми», — пояснила Саперова.