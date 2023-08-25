Здоровье 25 августа 2023, 16:58 Врач Саперова рассказала, что через поцелуй может передаться герпес, мононуклеоз и гепатит В и С

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Через поцелуй могут передаваться не только герпес и мононуклеоз, но и более опасные инфекции, например, ВИЧ и СПИД. Об этом сайту РИАМО сообщила врач-дерматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

Гепатит В и С, также передающийся через поцелуй, может спровоцировать цирроз и рак печени.

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«Поэтому, если вы не уверены в здоровье своего партнера, стоит избегать поцелуев и использовать презервативы при половом контакте», — процитировал «Петербургский дневник» медика.

Саперова порекомендовала не целоваться с теми, у кого есть язвы или порезы во рту.