Здоровье 17 февраля 2023, 11:54 Врач Сапего рассказал, чем можно питаться при простуде Врач Георгий Сапего: куриный бульон способен смягчить кашель

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В период болезни организм человека нуждается в питательных веществах. Об особенностях питания во время ОРВИ рассказал врач-терапевт Георгий Сапего в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, при простудных заболеваниях очень важно не пропускать приемы пищи. Потому что падение сахара в крови приводит к усталости и усилению недомогания, добавило РИА ФАН.

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Так, больному рекомендуется употреблять куриный бульон, который способствует выделению слизи и смягчает кашель.

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Как сообщили «Известия», с особой осторожностью в период болезни стоит относиться к молочным продуктам из-за возможного снижения активности фермента, который расщепляет лактозу.