Врач Сандомирский посоветовал не подавлять плохие эмоции | 360°

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Врач Сандомирский посоветовал не подавлять плохие эмоции

Врач Сандомирский: подавление эмоций может обернуться хроническими заболеваниями

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Психотерапевт, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, чем может обернуться для человека подавление негативных эмоций.

По словам медика, скрываемые эмоции могут вылиться в гипертонию, бронхиальную астму, сахарный диабет, гипертиреоз, болезни органов ЖКТ, ревматоидный артрит и другие, не менее опасные заболевания.

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«В первую очередь речь идет о телесных недугах, но также необходимо иметь в виду и душевные расстройства: депрессию, болезненные зависимости, начиная с алкогольной», — добавил врач.

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При этом он озвучил распространенную причину, из-за которой люди подавляют свои негативные эмоции.

«Причиной может быть недостаток эмоциональной культуры. Значительная часть людей просто не умеют давать разрядку, выход своим негативным переживаниям, не умеют реагировать, зато могут сдерживаться», — сказал Сандомирский.

В заключении он добавил, что научиться различным техникам борьбы с негативными эмоциями можно во время психологических занятий. Также можно обратиться за помощью к специалисту.

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