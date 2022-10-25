Врач Самсонова назвала проблемы с памятью признаками цирроза печени | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 22:54 Врач Самсонова назвала проблемы с памятью признаками цирроза печени

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Развитие цирроза печени можно выявить по двум серьезным симптомам. Гастроэнтеролог Вера Самсонова рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Специалист пояснила, что при циррозе печени у человека начинает ухудшаться память. Кроме того, могут возникать спазмы.

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Как правило, развивается заболевание из-за токсических, инфекционных или метаболических нарушений. При этом на ранних стадиях болезнь довольно просто вылечить. С помощью различных методик развитие цирроза возможно приостановить.

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