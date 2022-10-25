Врач Самсонова назвала проблемы с памятью признаками цирроза печени | 360°

25 октября 2022, 22:54
Врач Самсонова назвала проблемы с памятью признаками цирроза печени
Развитие цирроза печени можно выявить по двум серьезным симптомам. Гастроэнтеролог Вера Самсонова рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Специалист пояснила, что при циррозе печени у человека начинает ухудшаться память. Кроме того, могут возникать спазмы.
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Как правило, развивается заболевание из-за токсических, инфекционных или метаболических нарушений. При этом на ранних стадиях болезнь довольно просто вылечить. С помощью различных методик развитие цирроза возможно приостановить.
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