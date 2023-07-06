Здоровье 06 июля 2023, 00:28 Врач Самойлов рассказал, как побороть ожирение Врач Самойлов посоветовал бороться с ожирением с помощью психолога

Читать 360tv в

Побороть ожирение с помощью спорта и диет не получится. Порядка 90% людей после похудения набирают вес снова. Такой информацией поделился доктор медицинских наук и бариатрических хирург Владимир Самойлов. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Медик пояснил, что ожирение является болезнью. Чтобы побороть ее, необходимо работать с разнопрофильными врачами, такими как психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург, написал сайт kp.ru.