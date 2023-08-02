02 августа 2023, 10:55
Врач Самохватина заявила, что чаще всего отравления в жару происходят из-за неправильного хранения продуктов
Пищевые отравления в жаркую погоду чаще всего происходят из-за неправильного хранения продуктов. Особенно это касается молочных и мясных изделий. Об этом сайту «Мир 24» сообщила гастроэнтеролог Ногинской областной больницы Ольга Самохватова.
Медик добавила, что самым опасным считается отравление морепродуктами и рыбой. В них могут содержаться опасные бактерии Vibrio vulnificus, которые служат причиной тяжелой инфекции у человека.
Реклама
Что касается кишечной палочки, то она передается в основном через немытые руки, отметила гастроэнтеролог.
Врачи
Реклама
Реклама