Здоровье 02 августа 2023, 10:55 Врач Самохватина заявила, что чаще всего отравления в жару происходят из-за неправильного хранения продуктов

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Пищевые отравления в жаркую погоду чаще всего происходят из-за неправильного хранения продуктов. Особенно это касается молочных и мясных изделий. Об этом сайту «Мир 24» сообщила гастроэнтеролог Ногинской областной больницы Ольга Самохватова.

Медик добавила, что самым опасным считается отравление морепродуктами и рыбой. В них могут содержаться опасные бактерии Vibrio vulnificus, которые служат причиной тяжелой инфекции у человека.

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Что касается кишечной палочки, то она передается в основном через немытые руки, отметила гастроэнтеролог.