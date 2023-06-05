Здоровье 05 июня 2023, 18:28 Врач Самбьял назвал майонез опасным соусом для сердечно-сосудистой системы

Читать 360tv в

Одними из самых вредных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы являются майонез, соус барбекю и ранч. Об этом рассказал доктор Рамит Сингх Самбьял, сообщил сайтlive24.ru.

Специалисты отметил, что в майонезе содержится большое количество холестерина и насыщенных жиров, они приводят к образованию бляшек в артериях и повышают риски развития болезней сердца.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», употребление соусов барбекю и ранч также может стать причиной закупорки артерий.