Здоровье 14 декабря 2022, 03:06 Врач Салем рассказал, что чипсы вредят волосам

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Специалист по микропигментации кожи головы Амр Салем рассказал, что картофельные чипсы негативно сказываются на здоровье волос и даже могут вызвать облысение. Об этом сообщило издание VSE42.RU.

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Причина заключается в том, что этот продукт содержит много жира, уточнил сайт «Дни.ру». Кроме того, он повышает риск заболеваний сердца, добавил Салем. Также он рекомендовал избегать еды с большим количество сахара и соли, так как ее употребление способно спровоцировать перхоть.