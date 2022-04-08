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    08 апреля 2022, 13:04

    Врач Сайног рассказала о симптомах гиповитаминоза

    Арина Бобкова

    Из-за недостатка витаминов в организме может возникнуть гиповитаминоз. Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног рассказала, какие симптомы свидетельствуют о данной проблеме, передала «Вечерняя Москва».

    Врач Сайног рассказала о симптомах гиповитаминоза

    Во время нехватки витамина А у человека значительно снижается зрение. Кроме того, образуется конъюнктивит, сохнет кожа тела. Еще одним симптомом является развитие фурункулеза.

    Трещины в уголках рта и губ, ломкость ногтей, ухудшение состояния волос, мышечная слабость и головокружение возникают в случае дефицита витамина В.

    Недостаток витамина D сопровождается слабостью и судорогами.

    Состояние кожи страдает при дефиците витамина С. При нем же образуются синяки и кровоподтеки, также начинают кровоточить десна.

    Из-за нехватки витамина Е происходит мышечная дистрофия, нарушение координации и эластичности, сообщила «Русская планета».