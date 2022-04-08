Врач Сайног рассказала о симптомах гиповитаминоза

Из-за недостатка витаминов в организме может возникнуть гиповитаминоз. Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног рассказала, какие симптомы свидетельствуют о данной проблеме, передала «Вечерняя Москва».

Во время нехватки витамина А у человека значительно снижается зрение. Кроме того, образуется конъюнктивит, сохнет кожа тела. Еще одним симптомом является развитие фурункулеза.

Трещины в уголках рта и губ, ломкость ногтей, ухудшение состояния волос, мышечная слабость и головокружение возникают в случае дефицита витамина В.

Недостаток витамина D сопровождается слабостью и судорогами.

Состояние кожи страдает при дефиците витамина С. При нем же образуются синяки и кровоподтеки, также начинают кровоточить десна.

Из-за нехватки витамина Е происходит мышечная дистрофия, нарушение координации и эластичности, сообщила «Русская планета».