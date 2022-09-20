Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета | 360°

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Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета

Педиатр Марьям Сайфулина посоветовала есть фрукты и овощи зеленого цвета осенью

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Осенью для поддержания иммунитета полезно есть овощи и фрукты зеленого цвета, поскольку в них содержатся витамины группы В. Об этом для сайта РИАМО рассказала врач-педиатр высшей категории АО «Медицина», член союза педиатров России Марьям Сайфулина.

«Витамины В6 и В12 участвуют в кровоснабжении, в выработке иммунитета, поэтому пища должна быть сбалансирована. Необходимо принимать эти витамины в виде пищевых добавок, а также употреблять в пищу продукты, содержащие эти витамины, например, фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет — это зеленые яблоки, зеленый лук, травы: петрушка, укроп», — порекомендовала врач.

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Кроме того, полезны физические нагрузки — например, бег улучшает кровообращение в легких, что способствует транспортировке кислорода в клетки и благотворно влияет на иммунную систему.

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«Необязательно это должны быть физические нагрузки в виде бега. Хотя бег — это лучшая физическая нагрузка для поддержания иммунитета, особенно для людей, у кого есть проблемы в малом тазу. Во время бега в этой области начинается более хорошее кровообращение», — пояснила Сайфулина.

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