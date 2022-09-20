Врач Сайфулина посоветовала пить ягодные отвары для укрепления иммунитета | 360°

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Врач Сайфулина посоветовала пить ягодные отвары для укрепления иммунитета

Педиатр Сайфулина: отвары рябины, калины и клюквы помогут укрепить иммунитет

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Осенью наша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке. Врач-педиатр Марьям Сайфулина в интервью для РИАМО посоветовала продукты, которые помогут укрепить иммунитет.

«Итак, это отвары шиповника, калины, рябины, клюквы. Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства — мед. Если дома есть заготовленные травы, например ромашка, то они тоже способствуют укреплению иммунитета и являются противовоспалительным средством», — поделилась медик.

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Также врач рассказала, что шалфей хорошо работает как вспомогательное средство при лечении ангины и простуды, а липовый цвет хорош при простуде и при кашле.

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«От простуды и бессонницы хорошо зарекомендовал себя и овес посевной. Ягоды и листья малины хороши при простуде, при ангине и при гриппе», — добавила Сайфулина.

При применении любых народных средств стоит проконсультироваться с врачом и убедиться, что они не вызовут аллергической реакции, подчеркнула врач.

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