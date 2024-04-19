Здоровье 19 апреля 2024, 13:38 Врач Сайфулина: отвары из шиповника и калины поддержат иммунитет

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Различные отвары из трав и ягод благоприятно влияют на здоровье. Так, поддержать иммунитет помогут напитки из шиповника, калины, рябины и клюквы, сообщила врач-педиатр Марьям Сайфулина в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также противовоспалительным средством считается ромашка, при отсутствии аллергии в полезные напитки можно добавить мед. При простуде или ангине эффективны будут отвары из малины, сообщил сайт kp.ru.

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Прежде, чем принимать какие-либо средства народной медицины, необходимо посоветоваться с врачом, отметила Сайфулина.