Здоровье 14 июня 2023, 12:24 Врач Сайфулина дала советы родителям, как помочь ребенку при отравлении Врач Сайфулина: после прекращения диареи нужно придерживаться лечебного меню

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Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина в разговоре изданием РИАМО рассказала, как можно помочь ребенку и облегчить его состояние после отравления.

В первую очередь, специалист порекомендовала перевести его на щадящее меню. То есть после отравления ребенку следует давать здоровую пищу: овощные и мясные консервы, пюре без молока, рис на воде.

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«Кормление организуйте дробное — до 7-10 раз в сутки, уменьшите интервалы между приемами пищи до 2,5 часа. Если ребенок вообще отказывается есть, не заставляйте его — это только спровоцирует приступ рвоты», — добавила врач.

Она отметила, что после завершения диареи следует придерживаться лечебного меню еще три дня. Если ребенок просит что-то вредное, не стоит идти у него на поводу, так как органы пищеварения еще не восстановились.