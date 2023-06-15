Здоровье 15 июня 2023, 13:30 Врач Саидов рассказал, о чем может говорить боль в запястьях Врач Саидов заявил, что боль в запястьях может говорить об артрите

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Боль в лучезапястном суставе может говорить о наличии серьезных заболеваний. Такой информацией поделился врач травматолог-ортопед Рашид Саидов. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на Sport24.

По словам специалиста, боль может возникать из-за перенесенных травм и длительного сидения за компьютером. Также неприятные ощущения свидетельствуют о наличии артритов, артрозов, туннельного синдрома или чрезмерной нагрузки.

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В случае, если боль не проходит на протяжении длительного времени, заболевание может перейти в хроническую форму.