Врач Саидов рассказал, чем полезны подтягивания после пробуждения | 360°

Здоровье 30 сентября 2022, 10:39 Поделиться Telegram

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Viber Врач Саидов рассказал, чем полезны подтягивания после пробуждения Врач Саидов: подтягивания по утрам помогают ускорить обмен веществ Unsplash

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Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов в разговоре с изданием Ura.ru рассказал, что утренние потягивания помогают ускорить обмен веществ и улучшить мышечный тонус.

Также он посоветовал делать подтягивания во время работы.

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«Когда мы спим, в теле замедляются все процессы, такие как обмен веществ, кровообращение. Мышцы полностью расслабляются, отдыхают от испытанных в течение дня нагрузок. Желание подтянуться после пробуждения заложено природой. Подобным способом мы готовимся к предстоящим нагрузкам. Благодаря такому действию, активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ <…>», — сообщил медик.

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Он добавил, что, ни в коем случае нельзя начинать процесс пробуждения с резких движений, поскольку у человека может возникнуть головокружение.

«Резкий подъем создает для человека настоящий стресс, который даже может обернуться легким головокружением. Поэтому утром не стоит торопиться сразу же встать с кровати. Лучше спокойно насладиться первыми минутами после пробуждения и неспешными подтягиваниями. Организм настроится на рабочий лад, и вы будете чувствовать себя бодрее», — резюмировал Саидов.

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