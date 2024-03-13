Здоровье 13 марта 2024, 15:41 Врач Сахаров рассказал, что офисные работники чаще подвержены заболеваниям позвоночника

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Люди, которые работают в офисе, чаще жалуются на боли в позвоночнике, психоэмоциональное расстройство и артериальную гипертензию. Об этом «Спорт-Экспресс» рассказал врач высшей категории кандидат медицинских наук Андрей Сахаров.

Он объяснил, что эти заболевания провоцируют постоянный стресс и малоподвижный образ жизни. Когда человек большую часть времени проводит, сидя в напряжении за компьютером, это не может не сказаться на его самочувствии.

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«Основная причина развития таких патологий — стресс и гиподинамия. А любой стресс приводит к выбросу адреналина, что активизирует вегетативную нервную систему, а также провоцирует подъем артериального давления и тревожность», — подчеркнул врач.

Как добавила «Свободная пресса», лучшей профилактикой этих заболеванй будет увеличение физической активности. Важно делать перерывы в работе и разминаться, а также ежедневно гулять на свежем воздухе.

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