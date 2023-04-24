Здоровье 24 апреля 2023, 16:13 Врач Садыков заявил, что депрессия может возникать из-за дисбаланса микрофлоры кишечника

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Причиной депрессии может быть дисбаланс микрофлоры кишечника. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Об этом сообщила «Мослента».

По словам медика, такое проблемы с кишечником могут значительно ухудшать настроение. Изменения микрофлоры обычно вызывает неправильное питание, а также рост грибка Candida. Как правило, он возникает из-за большого количества сахара в рационе. Медик посоветовал добавлять в пищу больше клетчатки, чтобы нормализовать работу кишечника, написал «ФедералПресс».