09 августа 2023, 17:45
Врач Садыков посоветовал пить много воды для борьбы с изжогой
Изжога может возникать из-за неправильного питания, стресса или раздражения ЖКТ. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, как избавиться от этого состояния. Об этом сообщила Neva.Today.
По словам специалиста, чтобы побороть изжогу, стоит пить много воды. Также подойдет отвар на основе перечной мяты и ромашки. Такой напиток смягчает воспаление и успокаивает желудок.
Реклама
А вот молоко не поможет справиться с изжогой из-за жиров в составе, которые лишь ухудшают состояние.
Врачи
Реклама
Реклама