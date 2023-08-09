Здоровье 09 августа 2023, 17:45 Врач Садыков посоветовал пить много воды для борьбы с изжогой

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Изжога может возникать из-за неправильного питания, стресса или раздражения ЖКТ. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, как избавиться от этого состояния. Об этом сообщила Neva.Today.

По словам специалиста, чтобы побороть изжогу, стоит пить много воды. Также подойдет отвар на основе перечной мяты и ромашки. Такой напиток смягчает воспаление и успокаивает желудок.

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А вот молоко не поможет справиться с изжогой из-за жиров в составе, которые лишь ухудшают состояние.