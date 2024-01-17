Здоровье 17 января 2024, 12:56 Врач Садыхян: витамины С и D помогут в лечении простуды

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Комплекс витаминов, куда входит витамин С, D и другие микроэлементы, поможет справиться с простудными и вирусными заболеваниями. Об этом рассказала врач-терапевт Карина Садыхян, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, также при лечении ОРВИ будет эффективен цинк. Самыми основными средствами профилактики вирусных болезней считаются здоровый образ жизни, правильное питание и регулярная физическая активность, сообщил сайт kp.ru.

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В сезон простуд врач посоветовала придерживаться средиземноморской диеты, почаще проветривать помещения и не допускать переохлаждения организма.