Здоровье 23 января 2024, 13:35 Врач Садыгова рассказала, что ожирение в первую очередь негативно сказывается на органах ЖКТ

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог группы компаний BestDoctor Шафаг Садыгова в беседе с «Известиями» рассказала, что ожирение, несмотря на негативное влияние на весь организм, в первую очередь оказывает отрицательный эффект на органы ЖКТ.

Медик добавила, что риск развития аденокарциномы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у людей с ожирением значительно выше.

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«По статистике, в 90% случаев неалкогольная жировая болезнь печени развивается у людей с ожирением. Известно также, что ожирение увеличивает риск развития рака желудка», — сказала Садыгова.

Сейчас ожирением страдают не только взрослые, но и дети.