Здоровье 20 июля 2023, 15:52 Врач Садовский посоветовал россиянам не делать пломбирование зубов в домашних условиях Врач Садовский назвал опасной установку пломб для зубов в домашних условиях

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Установка зубных пломб в домашних условиях является очень опасным процессом. Таким мнением поделился почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. Об этом сообщило ИА НСН.

Пломбы для самостоятельной установки стали активно продавать на маркетплейсах. Однако такой подход может привести к серьезным осложнениям. По словам медика, если установить пломбу и не убрать излишки пищи, разрушенный дентин и эмаль из зуба, то в будущем можно потерять зуб.

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«Кариозные полости пытались заклеивать смолами хвойных деревьев, но когда через некоторое время такой пациент попадал к врачу-стоматологу, очаг разрушения был во много раз больше, чем перед пломбированием», — пояснил Садовский.