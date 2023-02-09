09 февраля 2023, 11:57
Врач Садхана Кала рассказала, как добиться красивой кожи
Врач Садхана Кала: здоровая кожа не красная, не воспаленная, не слишком жирная или сухая
Врач-хирург, специалист по репродуктивному здоровью из Уппсальского университета Садхана Кала в разговоре с изданием Times Of India рассказала, как добиться красивой и здоровой кожи.
По ее словам, здоровая кожа не обязательно должна быть совершенной. Однако важно, чтобы она имела блеск и оставалась упругой. К тому же, кожа не должна быть красной или воспаленной.
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«Но здоровая кожа не красная, не воспаленная, не слишком жирная или сухая, гладкая с незначительными высыпаниями», — процитировало РИА ФАН медика.
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Садхана Кала в первую очередь порекомендовала отказаться от алкогольных напитков, бросить курить, спать как минимум восемь часов в сутки и регулярно заниматься спортом.
Кожа также не любит ультрафиолетовых лучей и стресса. Жесткие диеты сказываются на коже в виде сухости, добавила Садхана Кала.
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Красота
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