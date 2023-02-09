Здоровье 09 февраля 2023, 11:57 Врач Садхана Кала рассказала, как добиться красивой кожи Врач Садхана Кала: здоровая кожа не красная, не воспаленная, не слишком жирная или сухая freepik

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Врач-хирург, специалист по репродуктивному здоровью из Уппсальского университета Садхана Кала в разговоре с изданием Times Of India рассказала, как добиться красивой и здоровой кожи.

По ее словам, здоровая кожа не обязательно должна быть совершенной. Однако важно, чтобы она имела блеск и оставалась упругой. К тому же, кожа не должна быть красной или воспаленной.

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«Но здоровая кожа не красная, не воспаленная, не слишком жирная или сухая, гладкая с незначительными высыпаниями», — процитировало РИА ФАН медика.

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Садхана Кала в первую очередь порекомендовала отказаться от алкогольных напитков, бросить курить, спать как минимум восемь часов в сутки и регулярно заниматься спортом.

Кожа также не любит ультрафиолетовых лучей и стресса. Жесткие диеты сказываются на коже в виде сухости, добавила Садхана Кала.

Ранее врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Иван Руссу сообщил, что проблемы со щитовидной железой могут оказать влияние на кожу.