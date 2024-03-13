Здоровье 13 марта 2024, 14:13 Врач Саадулаева рассказала, что регулярные занятия спортом снижают риск развития деменции

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Врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева в разговоре с изданием «Газета.ru» сообщила, что недостаточная физическая активность и несбалансированное питание могут спровоцировать развитие деменции.

Картина выглядит совсем иначе, если человек регулярно занимается спортом. Физические упражнения улучшают кровообращение, способствуя питанию мозга кислородом.

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«Также важно следить за питанием, включая в рацион больше фруктов, овощей и здоровых жиров», — процитировал kp.ru Саадулаеву.

Не меньшее вредное влияние на работу мозга оказывают недосып, постоянный стресс и алкоголь, добавила медик.