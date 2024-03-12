Здоровье 12 марта 2024, 13:58 Врач Саадулаева: недостаток физической активности провоцирует развитие деменции

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Недостаток физической активности и отсутствие регулярных занятий спортом могут спровоцировать развитие деменции. Об этом рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, тренировки улучшают кровообращение и питают мозг кислородом. Предотвратить развитие деменции помогут активный образ жизни и питание с достаточным количеством овощей и фруктов в рационе, сообщили «Известия».

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Кроме того, профилактикой возникновения когнитивных нарушений станут качественный сон, отказ от вредных привычек и постоянная умственная активность, отметила врач.