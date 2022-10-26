Врач Рыжих посоветовала беременным не заводить домашних питомцев из-за риска для ребенка | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 01:13 Врач Рыжих посоветовала беременным не заводить домашних питомцев из-за риска для ребенка

Читать 360tv в

Беременным женщинам не стоит заводить домашних питомцев, а если они есть, то максимально оградить себя от попадания их слюны в организм с пищей. В противном случае это может увеличить риск родить больного ребенка. Таким мнением поделилась врач Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, со слюной животных в организм человека могут проникать паразиты. К примеру, кошки могут переносить токсоплазмоз, который провоцирует аномалии в развитии ребенка.

Реклама

«Животные сами могут не болеть, но являться переносчиками многих заболеваний», — пояснила специалист.

Реклама