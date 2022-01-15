Врач Руженцова рассказала о появлении после коронавируса «антител-мусорщиков»

Врач Татьяна Руженцова рассказала, что после коронавируса возникают аутоантитела. По-другому их называют «антитела-мусорщики».

Она объяснила РИА «Новости», что функция таких антител — очистка организма от погибших во время болезни клеток.

«Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления», — объяснила Руженцова.

Она добавила, что при большом проценте поражения легких могут вырабатываться антитела, которые агрессивно себя ведут и по отношению к живым клеткам.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какой препарат лучше всего подходит людям старше 65 лет для третьей ревакцинации.

«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», — сказал он.

Министр здравоохранения России Михаила Мурашко добавил, что количество привитых среди заболевших ковидом не превышает 4%.