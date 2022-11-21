Здоровье 21 ноября 2022, 23:52 Врач Русановская предупредила об опасности герпеса на веках Врач Русановская: герпес на веках может повредить внутреннюю структуру глаза

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Герпес на веках способен нанести вред внутренней структуре глаза, если вовремя не заняться лечением. ТОб этом заявила врач-офтальмолог ГКБ № 52 Анна Русановская, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

При возникновении герпеса стоит незамедлительно обратиться к врачу. В случае подобной проблемы важно обследовать структуру глаза и иммунную систему организма.

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Чтобы заболевание не образовалось снова, важно пройти полный курс лечения.

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«Герпес может повреждать не только веки, но и внутренние структуры глаза», — отметила Русановская.