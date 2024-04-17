Здоровье 17 апреля 2024, 11:41 Врач Русанова: употребление немытых овощей и фруктов чревато попаданием в организм паразитов

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Иммунолог-аллерголог Анна Русанова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, что человек, употребляющий немытые овощи и фрукты, рискует заразиться паразитами. Врач указала на гельминтов, от которых можно избавиться лишь после тщательной обработки.

Как написал сайт kp.ru, паразиты проникают в организм с частичками земли, остающимися на корнеплодах.

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«Цитрусовые можно ошпаривать кипятком, другой способ — замочить продукты на час в растворе соды или соли, затем хорошо промыть под проточной водой», — сказала иммунолог.

Кроме того, для стерилизации поверхности овощей и фруктов в магазинах продаются специальные средства, добавила Русанова.