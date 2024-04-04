Здоровье 04 апреля 2024, 17:15 Врач Русанова: синяки на теле могут указывать на эндокринологические болезни

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Синяки на теле зачастую появляются из-за дефицита некоторых витаминов в организме и развития эндокринологических заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Анна Русанова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, причиной снижения активности фибробластов и коллагена в сосудах, которое провоцирует появление небольших синяков, может стать повышение кортизола. Кроме того, мелкие гематомы на теле могут образоваться на фоне тромбоцитопении, сообщил сайт kp.ru.

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«Снижение содержания витамина К1, который способствует свертыванию крови и нужен для правильного гемостаза, может приводить к появлению небольших синяков. Это происходит из-за нарушения микрофлоры кишечника», — отметила врач