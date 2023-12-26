Здоровье 26 декабря 2023, 17:06 Врач Русанова объяснила богатые омега-3 блюда помогут не опьянеть на празднике

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Чтобы новогоднее застолье не превратилось в алкогольное возлияние, нужно ответственно подойти к выбору праздничных блюд, которые не позволят сильно опьянеть. Об этом LIFE рассказала врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

Она объяснила, что богатые омегой-3 продукты и блюда из них позволяют дольше сохранять трезвость рассудка. Главным образом речь идет о рыбе и морепродуктах. Причем необязательно выставлять на стол дорогие деликатесы. Вполне подойдут любые жирные сорта рыбы, например, скумбрия.

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«Пища, богатая полезными жирами, будет обволакивать слизистую желудка, не даст активно всасываться алкоголю и минимизирует его вред. Особенно актуальны рыбные закуски, канапе с икрой», — объяснила врач.

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