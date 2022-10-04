Врач Русакова заявила, что маринованные шампиньоны могут нанести вред желудку | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Врач Русакова заявила, что маринованные шампиньоны могут нанести вред желудку

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Неправильно приготовленные шампиньоны могут быть опасны для здоровья. Таким мнением поделилась диетолог Дарья Русакова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, сами грибы содержат в себе большое количество белка. При этом они являются низкокалорийным продуктом, так что их можно употреблять даже худеющим.

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Однако маринованные и консервированные шампиньоны могут быть опасны для желудка, так как в них содержится высокая концентрация соли и других консервантов, передало РИА ФАН.

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