Врач Русакова заявила, что маринованные шампиньоны могут нанести вред желудку | 360°

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Врач Русакова заявила, что маринованные шампиньоны могут нанести вред желудку

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Неправильно приготовленные шампиньоны могут быть опасны для здоровья. Таким мнением поделилась диетолог Дарья Русакова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, сами грибы содержат в себе большое количество белка. При этом они являются низкокалорийным продуктом, так что их можно употреблять даже худеющим.

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Однако маринованные и консервированные шампиньоны могут быть опасны для желудка, так как в них содержится высокая концентрация соли и других консервантов, передало РИА ФАН.

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