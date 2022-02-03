Врач Русакова рассказала, на каких маслах нельзя жарить

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, на каких маслах можно жарить, а на каких — не стоит. Об этом сообщил «Ридус».

Она пояснила, что самым подходящим является топленое масло или масло гхи. Растительные масла при нагревании становятся более вредными.

«При термической обработке любые масла приобретают канцерогенные свойства, поэтому растительные масла желательно добавлять в конце готовки или уже в готовое блюдо», — объяснила она.

Лучше не использовать рафинированные масла кроме тех, что специально предназначены для жарки. Но они не содержат в себе полезных веществ.

«Достаточно безопасно жарить пищу на кокосовом масле. Температура дымления у него подходит для термической обработки, следовательно канцерогенные свойства снижены», — уточнила Русакова.

Также она добавила, что самым вредным маслом является пальмовое. Особенно токсично оно при термической обработке.

«Считается, что для сосудов это максимально вредно и приводит к развитию атеросклероза», — объяснила врач.