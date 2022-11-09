Здоровье 09 ноября 2022, 18:07 Врач Русакова рассказала, чем опасно избыточное употребление жидкости Диетолог Русакова предупредила, что чрезмерное употребление воды может привести к смерти

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Чрезмерное употребление воды может быть крайне опасным для здоровья. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН), врач-диетолог сети лабораторий Лабквест Дарья Русакова. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалист заявила, что вода является невероятно важным элементом для здоровья человека. Она участвует в транспортировке кислорода, углекислого газа, питательных веществ и продуктов жизнедеятельности. Кроме того, эта жидкость отвечает за терморегуляцию и химические процессы в клетках.

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При этом эксперт рассказала, что вопреки распространенному мифу, другие напитки также способны заменить обычную воду, ведь она присутствует в их составе. Однако чрезмерное употребление воды может быть крайне опасным для организма человека, рассказала Русакова.

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«Вода — сильное мочегонное средство, поэтому избыточное потребление воды может оказать негативное влияние, а организм, возможен смертельный исход», — объяснила диетолог.