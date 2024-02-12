Здоровье 12 февраля 2024, 11:25 Врач Рунихина: средиземноморская диета укрепит сосуды в пожилом возрасте

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Средиземноморская диета с употреблением свежих овощей, фруктов, рыбы и пищи с большим содержанием пищевых волокон поможет поддержать и укрепить здоровье сосудов в пожилом возрасте. Об этом сообщила врач-гериатр Надежда Рунихина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, с возрастом состояние сосудов ухудшает неправильное питание: чрезмерное потребление соли, сахара и продуктов с животными жирами. Кроме того, быстрые углеводы резко повышают сахар в крови и способствуют развитию сахарного диабета.

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Помимо средиземноморской диеты, врач посоветовала пожилым людям не забывать об умеренной физической нагрузке.