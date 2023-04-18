Здоровье 18 апреля 2023, 15:31 Врач Румянцева: при планировании беременности женщинам необходимо заморозить как минимум 10 яйцеклеток

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Женщинам, желающим забеременеть в определенный срок, рекомендуется замораживать не менее 10-15 яйцеклеток. Об этом сообщила акушер-гинеколог, медицинский директор «Клиники Фомина» Татьяна Румянцева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, очень важно учитывать то, что не все яйцеклетки смогут успешно разморозиться. Такое количество биоматериала объясняется компенсацией возможных рисков и потерь при оплодотворении.

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Румянцева отметила, что успешнее всего замораживание яйцеклеток и последующие процедуры по оплодотворению проходят у женщин до 30 лет.