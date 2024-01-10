Здоровье 10 января 2024, 17:58 Врач Рубан посоветовала не дышать ртом на улице при сильных морозах

Читать 360tv в

Вдыхание холодного воздуха приводит к заболеваниям горла и трахеи, делать это на улице в морозную погоду не стоит. Об этом сообщила врач-терапевт Варвара Рубан в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, при таком дыхании воздух не очищается, не подогревается и не увлажняется. Самыми уязвимыми перед сильными морозами считаются дети, пожилые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

Кроме того, врач посоветовала надевать зимой теплые варежки, поскольку только они способны обеспечить достаточную защиту от обморожения.