Здоровье 17 апреля 2024, 12:17 Врач Розинко: в дачной аптечке должны быть обезболивающие, противоаллергические и средства от укусов насекомых

Читать 360tv в

Дачникам не стоит забывать о необходимости наличия аптечки на участке. В ней должны быть обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие препараты и средства от укусов насекомых, рассказала врач-кардиолог Алена Розинко, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, также в наборе следует держать лекарства от простуды, насморка, расстройства желудка, ожогов. Кроме того, не нужно забывать и о йоде, марганцовке, бинтах, хлоргексидине и лейкопластырях, сообщил сайт kp.ru.

Реклама

Людям с хроническими заболеваниями необходимо взять с собой индивидуальные аппараты, например тонометр или глюкометр. При нарушениях сердечного ритма лучше всего вызвать на участок скорую, отметила Розинко.