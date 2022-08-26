Врач Розанов посоветовал резко не отказываться от соли

Медицинский специалист Александр Розанов в разговоре с utro.ru заявил, что пожилым людям не стоит резко отказываться от соли. По словам врача, такие меры могут аукнуться тяжелыми для организма последствиями.

Особенно опасно отказываться резко от соли людям с сердечной недостаточностью.

Медик отметил, что резкое ограничение в употреблении соли провоцирует падение уровня натрия в крови. У человека может наступить потеря сознания, а далее — летальный исход.

«Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению провоспалительных цитокинов в крови», — сказал Розанов.

При этом врач подчеркнул, что умеренное сокращение употребления соли в пищу до пяти-шести граммов в день — очень даже полезно. Таким образом, люди уменьшают риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.