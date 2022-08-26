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    26 августа 2022, 15:14

    Врач Розанов посоветовал резко не отказываться от соли

    Оксана Лавнюженко

    Медицинский специалист Александр Розанов в разговоре с utro.ru заявил, что пожилым людям не стоит резко отказываться от соли. По словам врача, такие меры могут аукнуться тяжелыми для организма последствиями.

    Врач Розанов посоветовал резко не отказываться от соли

    Особенно опасно отказываться резко от соли людям с сердечной недостаточностью.

    Медик отметил, что резкое ограничение в употреблении соли провоцирует падение уровня натрия в крови. У человека может наступить потеря сознания, а далее — летальный исход.

    «Натрий также необходим для работы почек, нервной системы и иммунитета: его дефицит может привести к повышению провоспалительных цитокинов в крови», — сказал Розанов.

    При этом врач подчеркнул, что умеренное сокращение употребления соли в пищу до пяти-шести граммов в день — очень даже полезно. Таким образом, люди уменьшают риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.