Здоровье 27 февраля 2024, 18:09 Врач Ротов: пилоты и повара особенно подвержены развитию мочекаменной болезни

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Пилоты и повара гораздо чаще заболевают мочекаменной болезнью. Им необходимо следить за количеством потребляемой воды, сообщил врач-уролог Антон Ротов в беседе с Life.

По словам специалиста, в зоне риска находятся люди, работающие в условиях высокой температуры, сухого воздуха и гиподинамии. Так, повара всегда подвергаются воздействиям температур, а пилоты вынуждены принимать длительное сидячее положение.

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«Есть регионы с необычно высокой заболеваемостью мочекаменной болезнью. В России это Северный Кавказ, Поволжье, Алтай, районы Крайнего Севера», — также отметил Ротов.