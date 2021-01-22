Врач: ротавирусом чаще болеют зимой из-за ослабленного иммунитета

Лишин объяснил, что распространение ротавируса не зависит от сезона. Более частая заболеваемость зимой связана с тем, что в это время года людям не хватает витаминов, у них ослаблен иммунитет. При этом переносить инфекцию пациент будет не тяжелее, чем летом.

«Поскольку это ротавирус, алиментарный путь передачи, связан с контактами, поэтому протекание всегда одинаковое, не зависит от сезона, и лечение всегда спокойное», — пояснил врач.

Ранее дерматолог Алексей Шапошников и венеролог Зоя Константинова объяснили, может ли появиться сыпь и розовый лишай из-за заражения коронавирусом.

Шапошников заметил, что переболевшие COVID-19 пациенты нередко жалуются на лишай и сыпь. Он добавил, что высыпания могут появиться на коже и на фоне снижения иммунитета. Константинова не согласилась с точкой зрения эксперта. По ее мнению, корреляции между лишаем и коронавирусом нет.