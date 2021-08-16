Врач Роспотребнадзора рассказал о длительности постковида у переболевших COVID-19

Постковидный синдром значительно снижает качество жизни. Переболевшие COVID-19 через три-четыре месяца после выздоровления не могут полноценно за собой ухаживать и совершать повседневные дела.

Постковидный синдром в большинстве случаев проходит спустя полгода после выздоровления, но у многих остается на более долгий период. Об этом сообщила РИА «Новости» руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

При легкой форме болезни симптомы могут оставаться еще две недели после выздоровления. При средней или тяжелой — три-шесть недель.

«Реабилитация после COVID-19 нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ», — сказала эксперт.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что постковидный синдром может развиться даже спустя 24 недели после заражения коронавирусом.