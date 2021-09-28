Врач Роспотребнадзора Омарова назвала участившиеся симптомы ковида

При заражении коронавирусом стали чаще проявляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Их распространенность сейчас составляет 15%. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией <…> общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — объяснила врач.

По словам Омаровой, у некоторых заразившихся коронавирусом, кроме этих симптомов, может вообще не быть других проявлений болезни.

Медик рассказала о гипотезе о том, что ЖКТ, как и легкие, может служить входными воротами для SARS-CoV-2. Коронавирус поражает органы пищеварения из-за повышенной проницаемости слизистой оболочки и на фоне системного воспаления и расстройства микроциркуляции. Омарова подчеркнула, что проникновение коронавируса в организм может предотвратить нормальная кислотность желудка, которую снижают воспаление и стресс.

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