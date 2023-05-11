Здоровье 11 мая 2023, 18:46 Врач Рошковская: перенесенная коронавирусная инфекция может спровоцировать развитие аневризмы

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Причиной развития аневризмы головного мозга, при которой расширяются стенки кровеносного сосуда артерии, может стать перенесенная коронавирусная инфекция. Об этом сообщила врач-невролог Людмила Рошковская телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, также спровоцировать болезнь способно употребление наркотиков и алкоголя. Кроме того, к разрыву аневризмы могут привести повышенное артериальное давление и поликистоз почек.

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Врач отметила, что симптомами расширения сосудов являются тошнота и головная боль.