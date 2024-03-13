Здоровье 13 марта 2024, 16:03 Врач Рощина посоветовала пить экстракт гингко для улучшения памяти только по назначению врача

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Любые лекарства или БАДы, в том числе и для улучшения памяти, нужно принимать только по назначению врача или консультации с ним. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина.

Она призвала не пользоваться рецентами из интернета и советами знакомых. Даже такие, на первый взгляд, безобидные лекарства, как глицин или экстракт гингко билоба, нуждаются в одобрении врача.

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«Если мы говорим о медикаментах, то лекарства должен назначать врач. Моя позиция такова: не нужно увлекаться подобными „внедрениями“ в организм. Конечно, их часто рекламируют как средства улучшения когнитивных функций, но мы должны относиться ко всему критично», — отметила Ирина Рощина.

Она добавила, что дл улучшения памяти можно начать тренировать мозг, вести более активный образ жизни и перейти на средиземноморскую диету.

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