Здоровье 22 мая 2023, 17:45 Врач Ромасов: интервальное голодание может привести к бессоннице

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Интервальное голодание может стать причиной появления бессонницы. Об опасных последствиях такого питания рассказал врач-терапевт Иван Ромасов в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, тема интервального голодания до конца не изучена. Для установления всех положительных эффектов от такого питания необходимы длительные исследования, добавил врач.

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Как сообщил сайт «Север-пресс», также из-за голодания могут возникать головные боли и тошнота.