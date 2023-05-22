22 мая 2023, 17:45
Врач Ромасов: интервальное голодание может привести к бессоннице
Интервальное голодание может стать причиной появления бессонницы. Об опасных последствиях такого питания рассказал врач-терапевт Иван Ромасов в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, тема интервального голодания до конца не изучена. Для установления всех положительных эффектов от такого питания необходимы длительные исследования, добавил врач.
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Как сообщил сайт «Север-пресс», также из-за голодания могут возникать головные боли и тошнота.
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